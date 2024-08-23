遭歐盟制裁俄羅斯歌手開演唱會 凝聚愛國意識

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）數千名揮舞著國旗的俄羅斯人聚在一起，觀看親克里姆林宮的流行歌手沙曼（Shaman）舉辦的演唱會，這是當局希望在俄烏衝突爆發近兩年半後凝聚愛國意識的眾多活動之一。

法新社報導，沙曼身穿印有俄羅斯國旗圖案的T恤，在人群面前揮舞著一面大國旗，登上莫斯科紅場（Red Square）的舞台，引來歌迷熱烈歡呼。

32歲的沙曼本名是德羅諾夫（Yaroslav Dronov），憑藉標誌性的金髮和愛國服裝，在俄羅斯社群媒體擁有數十萬粉絲。他於2022年2月以軍事歌曲「站起來」（Rise Up）一舉成名，這首歌在俄羅斯全面軍事進攻烏克蘭前夕發行。

2024年6月，他因參與支持進攻的活動以及在位於烏克蘭的俄羅斯控制地區表演而受到歐盟制裁。今年YouTube關閉沙曼的頻道之前，他的招牌歌曲「我是俄羅斯人」（I am Russian）在YouTube上獲得數百萬觀看次數。

70歲的數學工程師斯圖皮納（Elena Stupina）在紅場入口處接受法新社採訪時表示：「我來是因為我愛他，我已經去聽他的演唱會好幾年了，我不能錯過這次活動。」

她說：「振奮人心的歌曲提振了我們和特別軍事行動參與者的精神。」她指的是克里姆林宮派去在烏克蘭作戰的士兵。

沙曼受到俄羅斯反對派的嘲笑，但受到親軍隊忠誠者的崇拜，已經成為克里姆林宮在社會各個層面推動愛國主義的具爭議性象徵。

這場慶祝國旗日的活動正值俄羅斯尋求為其攻勢爭取民眾支持之際，許多人因戰鬥而疲憊不堪，並對烏克蘭本月稍早跨境入侵庫斯克（Kursk）地區感到震驚。

48歲的美術教師德夫金納（Yulia Devkina）告訴法新社：「當然，今天的演唱會不僅是對該地區（庫斯克）居民的支持，也是對我們國家所有居民的支持。」

沙曼在演唱會期間邀請一位男孩上台，他的父親在烏克蘭攻勢中喪生。沙曼談到這位男孩時，觀眾陷入沉默。他說：「他可能才11歲了，但他已經是個男人了，而且是他家裡唯一的男人。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130823