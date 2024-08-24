日本成田機場上半年外國客逾千萬人 寫新高紀錄

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本成田機場國際線外國旅客人數，今年上半年受到日圓出現歷史性貶值等影響，以首度超過1000萬人創成田機場從1978年啟用以來新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，營運成田機場的成田機場公司表示，今年1月到6月上半年間的國際線外國旅客數，總計逾1064萬人。

這個數字不僅比2023年同期大幅成長47%，甚至相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年同期，也成長約16%，創下1978年機場啟用以來首度在上半年迎接逾千萬名外國客的新高紀錄。

今年上半年受到日圓出現歷史性貶值影響，造成成田機場往來鄰近的韓國與台灣等亞洲航線載客長紅，是機場外國客人數能創新高的主要因素之一。

但在另一方面，國際線的日本旅客數受到日圓貶值及機票費用高漲等因素影響，僅有2019年同期的一半約355萬人，加總外國旅客數後尚未回到COVID-19疫情前水準。

成田機場公司表示，未來將在關注匯率動向的同時，期待國際線日本旅客數能有所成長。（譯者：黃名璽）1130824