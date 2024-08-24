本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印尼「南部鬧事團」用搖滾樂為移工發聲 寫情歌抗議仲介剝削
首頁 / 國際

全球塑膠公約最終談判在即 訂生產上限等爭議難解

2024/8/24 19:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷24日綜合外電報導）距離「全球塑膠公約」的關鍵最終會談還有數月時間，雖然之前各國代表已進行4次會商，但是就生產上限、統一可回收性規則等議題的討論，仍存在巨大分歧。

法新社報導，全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）是全球第一份具約束力的塑膠污染條約，目前專家正就此齊聚泰國曼谷，討論相關融資方案和問題塑膠。

這場為期4天的會議是11月底於韓國釜山舉行最終談判前的中途站，主要進行技術性討論。各國期盼在釜山達成可望具開創性的協議，以解決塑膠污染這項嚴重問題。

這個問題的規模幾乎是前所未見－－最深的海溝、最高的山峰、雲層，甚至是母乳裡皆已發現微塑膠。

根據經濟合作暨發展組織（OECD），塑膠產量20年來已成長翻倍，依照目前的生產速度，到2060年底前可能會變成現在的3倍。

然而，超過90%的塑膠沒有進行回收，其中大部分被棄置於大自然，或是堆積在垃圾掩埋場。

談判代表已進行4次會議，討論一項可能涵蓋生產上限、統一可回收性規則，甚至針對某些塑膠或化學成分的禁令，還有條約將以共識決或多數決通過等，仍存在巨大分歧。

世界自然基金會（WWF）全球塑膠政策主管林德貝格（Eirik Lindebjerg）告訴法新社，其他爭議點另包括塑膠生產是否納入條約等。

他說：「生產是否在討論範圍內，或是塑膠產品製成後才涉及價值鏈？而如果我們能規範生產…我們應該規定數量上限還是設定減量目標，措施為何？」

協議的約束力大小是另個爭議來源。若干國家希望能採取統一時間表以逐步汰除某些塑膠等措施，而有些國家則主張以較寬泛的措辭，由各國自行決定如何及何時進行管控。

此外，如同氣候談判，執行所達成協議需要的資金也是極具爭議。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1130824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：