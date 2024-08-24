全球塑膠公約最終談判在即 訂生產上限等爭議難解

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（中央社曼谷24日綜合外電報導）距離「全球塑膠公約」的關鍵最終會談還有數月時間，雖然之前各國代表已進行4次會商，但是就生產上限、統一可回收性規則等議題的討論，仍存在巨大分歧。

法新社報導，全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）是全球第一份具約束力的塑膠污染條約，目前專家正就此齊聚泰國曼谷，討論相關融資方案和問題塑膠。

這場為期4天的會議是11月底於韓國釜山舉行最終談判前的中途站，主要進行技術性討論。各國期盼在釜山達成可望具開創性的協議，以解決塑膠污染這項嚴重問題。

這個問題的規模幾乎是前所未見－－最深的海溝、最高的山峰、雲層，甚至是母乳裡皆已發現微塑膠。

根據經濟合作暨發展組織（OECD），塑膠產量20年來已成長翻倍，依照目前的生產速度，到2060年底前可能會變成現在的3倍。

然而，超過90%的塑膠沒有進行回收，其中大部分被棄置於大自然，或是堆積在垃圾掩埋場。

談判代表已進行4次會議，討論一項可能涵蓋生產上限、統一可回收性規則，甚至針對某些塑膠或化學成分的禁令，還有條約將以共識決或多數決通過等，仍存在巨大分歧。

世界自然基金會（WWF）全球塑膠政策主管林德貝格（Eirik Lindebjerg）告訴法新社，其他爭議點另包括塑膠生產是否納入條約等。

他說：「生產是否在討論範圍內，或是塑膠產品製成後才涉及價值鏈？而如果我們能規範生產…我們應該規定數量上限還是設定減量目標，措施為何？」

協議的約束力大小是另個爭議來源。若干國家希望能採取統一時間表以逐步汰除某些塑膠等措施，而有些國家則主張以較寬泛的措辭，由各國自行決定如何及何時進行管控。

此外，如同氣候談判，執行所達成協議需要的資金也是極具爭議。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1130824