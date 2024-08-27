真主黨襲擊以色列大致挫敗 美示警：威脅仍在

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（中央社耶路撒冷/華盛頓26日綜合外電報導）伊朗撐腰的真主黨發動外界預料已久的飛彈攻擊，似乎已大致遭以色列先發制人打擊黎巴嫩南部挫敗，以色列官員和媒體今天對此表示滿意，但美國警告威脅仍未解除。

路透社報導，「真主黨」（Hezbollah）和以色列似乎都滿足於讓昨天這場攻擊暫時塵埃落定。真主黨的攻擊是為了報復高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上個月在黎巴嫩首都貝魯特遇害。

以色列政府發言人門賽爾（David Mencer）表示，真主黨在以色列的襲擊下已遭受「毀滅性打擊」，但仍需要更長遠持久的解決方案。

他在簡報會上表示：「目前的情況不可持續下去。」他指的是數以萬計民眾從以色列北部家園撤離；黎巴嫩南部邊境也有相同情況。門賽爾說：「以色列會克盡職責，讓人民重返我們的主權領土。」

真主黨與以色列交火並未造成以色列國內許多人擔心的廣泛損害，有一些人樂觀認為，如此可能反而有助於旨在讓加薩（Gaza）戰鬥停止的相關談判，並讓以色列和外國人質獲釋回家。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已表明，不會接受允許以色列部隊留在加薩走廊（Gaza Strip）南部邊緣與埃及接壤地區的協議。但部分評論人士表示，昨天雙方的交火，可能證明了哈瑪斯缺乏將衝突擴大到加薩以外地區所需的助力。

以色列第一大報「新消息報」（Yedioth Ahronoth）評論員伊薩哈洛夫（Avi Issacharoff）寫道：「也許，只是也許，由於戰事未能擴大吞噬整個地區，以色列重挫真主黨的報復行動，可能會替哈瑪斯在人質協議談判方面讓步一事鋪路。」

不過，在真主黨對以色列發動數以百計火箭和無人機以報復舒庫爾遇害後，美國五角大廈今天表示，美國持續評估，認為伊朗和其代理組織對以色列發動攻擊的威脅依舊存在。

五角大廈發言人、空軍少將賴德（Patrick Ryder）告訴媒體：「我想請各位看看伊朗領導階層和其他人所發表的公開評論…我們持續評估認為存在攻擊威脅。」

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）稍早表示，伊朗對以色列具侵略性的活動從未如此高漲，還說以色列和美國必須做好準備，以防伊朗取得核武。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）告訴美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）：「我們非常堅決要繼續削弱真主黨的能力，消滅更多指揮官。我們不會罷休。我們的任務是確保北部居民安全返回家園。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130827