Telegram被法國調查犯罪 歐盟：無關數位服務法

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（中央社記者田習如布魯塞爾27日專電）社群平台Telegram創辦人被法國檢方以涉及毒品、詐欺、兒童色情等罪嫌逮捕，歐盟發言人表示此與該平台受歐盟「數位服務法」管轄範圍無關，但會密切關注案情發展並與法方合作。

俄羅斯裔的度洛夫（Pavel Durov）2013年創辦加密通訊應用程式Telegram，在俄國及全球有超過9億個每月平均活躍用戶數，其中歐洲聯盟（EU）境內用戶約4千1百萬名，尚未達到數位服務法（Digital Service Act）分類的「非常大型線上平台」（VLOP）4千5百萬用戶門檻。

歐盟數位服務法對VLOP設下最嚴格的監管要求，等於被歐盟相關機構「盯著看」，而Telegram目前在該法只適用對中小型平台的較寬鬆規定，但仍須採取方法預防用戶上傳違法內容、設立爭議處理機制和資訊透明化措施。

度洛夫遭逮捕後，Telegram表示該公司遵守歐盟數位服務法，對內容的把關「符合業界標準且持續改善」。不過對歐盟和法國司法當局而言，這是兩回事。

根據歐洲新聞台（Euronews）取得一位歐盟執行委員會（European Commission）發言人的回應指出，刑事訴追並不屬於違反數位服務法的潛在制裁範圍，該法不定義或確立可被援引來逮捕的刑事犯罪，只有各國內部或國際刑事法律才可以。

法國檢方則在26日聲明對度洛夫的逮捕是基於調查Telegram上與兒童色情、販毒和詐欺交易相關的罪行。

Telegram總部設於杜拜，由於數位服務法要求平台商需在歐盟境內設置法定代表，該公司選擇設在比利時，一旦用戶數達到該法的VLOP標準，就將受到比利時電信主管機關BIPT監督其是否符合數位服務法的各項規定。

不過比利時6月國會改選至今仍未組成新政府，因此尚未向歐盟正式提報指定BIPT為數位服務法的主管機關，7月間已被歐盟執委會列為該國未遵循歐盟法規的項目之一。（編輯：陳承功）1130827