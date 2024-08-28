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川普稱雙方就開不開麥達共識 遭賀錦麗陣營打臉

2024/8/28 09:07
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊今天反駁共和黨競爭對手川普的說法，即雙方已同意在9月10日登場的總統辯論中將麥克風靜音。

路透社報導，賀錦麗陣營的官員表示，仍在與美國廣播公司（ABC）就此事持續對話。

川普今天稍早在社群媒體發文表示，雙方已達成協議，下個月的辯論規則將與他在6月27日與總統拜登辯論時的規則相同。拜登當時因表現欠佳導致他最終決定退選。

川普寫道：「辯論將採取『站立』形式，候選人不能帶筆記或『小抄』。ABC也向我們保證，這將是一場『公平公正』的辯論，雙方都不會提前知道問題。」

川普和拜登的辯論沒有現場觀眾，川普發文並沒有提及這一點。賀錦麗競選團隊表示，尚未確定辯論規定。

賀錦麗競選團隊在聲明中表示：「兩位候選人都公開明確表示，他們願意在辯論期間使用未靜音的麥克風進行辯論，以充分允許候選人之間進行實質性交流，但川普似乎讓他的顧問否決了他的決定。」

ABC沒有立即回應置評請求。

兩位候選人陣營26日就先前商定的辯論發生衝突，副總統團隊要求開啟麥克風，而川普則在暗示ABC存在偏見後，威脅要完全退出辯論。

賀錦麗陣營曾表示，希望ABC讓候選人的麥克風全程保持開啟狀態，而不是像上次總統辯論中那樣，未輪到發言的候選人麥克風會被靜音。全程開麥可以幫助或傷害政治候選人，捕捉到一些原本並非公開的即興評論。

雖然川普團隊表示已同意關閉麥克風，但川普後來告訴記者，他更喜歡全程開麥。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130828

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