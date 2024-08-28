川普砲口對準媒體 CNN後換ABC成出氣筒

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（中央社記者廖漢原紐約27日專電）美國共和黨總統候選人川普長期與美國主流媒體關係惡劣，除與美國有線電視新聞網（CNN）關係不睦，近期則將矛頭指向將主辦總統電視辯論的美國廣播公司（ABC）。

川普（Donald Trump）批評媒體不是新鮮事，CNN經常和他針鋒相對，他近期則把矛頭轉向9月10日將主辦總統電視辯論的ABC。

川普25日在個人社群平台「真實社群」（Truth Social）指控ABC對他有偏見，今天又貼文指已和民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）就辯論規則達成協議，與早前在CNN舉行的辯論相同，雙方都不得帶小抄，ABC與民主黨陣營對此都未回應。

即使川普最終同意出席ABC的辯論，但還是不免抱怨ABC是美國新聞界至今最惡劣和最不公平的媒體。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普近期與ABC關係緊張，除了控告當家主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）毀謗外，還在「全國黑人記者協會」年會公開稱ABC記者史考特（Rachel Scott）「可惡」，ABC是糟糕的媒體。

川普還加碼批評ABC記者卡爾（Jonathan Karl）在週日政論節目訪問共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）時態度不佳，「看到那種敵意，為何要受訪，不如換個頻道」。

川普還將焦點轉向ABC的母公司迪士尼公司（Walt Disney Company），他在25日貼文意有所指寫道，「賀錦麗的好友現在是ABC高層，不知是否會洩題。」華爾街日報報導，川普指的應該是迪士尼公司娛樂部門的共同主席之一戴納．華登（Dana Walden），戴納．華登負責業務包括電視與串流平台。

迪士尼公司指出，戴納．華登在1990年代初期就是賀錦麗的友人，她的丈夫是流行樂界高層麥特．華登（Matt Walden），與賀錦麗從事影劇法律業的丈夫任德龍（Doug Emhoff）早在1980年代就是朋友。戴納．華登雖然負責ABC新聞部的人事與營運，但不介入採訪，也從未參與編輯會議。

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華登家族長期支持賀錦麗的競選活動，不過戴納．華登曾向友人說，負責ABC新聞營運後，即婉拒出席賀錦麗的活動，不再出現於支持者名單中，更與賀錦麗夫婦保持距離，避免惹議。

美國媒體多屬自由派，政治立場較親民主黨。川普過去曾批評紐約時報（New York Times）是「人民公敵」，網媒BuzzFeed是「成堆失敗的垃圾」，擔任總統期間曾在記者會直接砲轟CNN白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）是「魯莽、可惡的人」。（編輯：唐佩君）1130828