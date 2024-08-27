總統辯論為麥克風喬不攏 川普批ABC偏頗揚言退出

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統候選人賀錦麗與川普之間備受期待的辯論預計下個月登場，不過由於雙方為了麥克風靜音與否的問題僵持不下，辯論能否順利舉行仍不得而知，川普甚至揚言要退出辯論。

綜合法新社和路透社報導，總統拜登宣布放棄競選連任後，賀錦麗（Kamala Harris）獲民主黨提名接棒作為總統候選人，聲勢扶搖直上。共和黨籍的川普原本就對是否參加9月10日的辯論大會猶豫不決。

川普昨天在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）指控電視台美國廣播公司（ABC）有偏見，貼文寫道：「我就問，我為什麼要在這個新聞網上與賀錦麗進行辯論？」

川普和賀錦麗競選陣營今天對於每位候選人的麥克風是否應在其他人發言時靜音一事也陷入分歧。

賀錦麗競選團隊聲稱，川普陣營爭取關閉麥克風，是為了避免讓他遭受不當言論波及，或防止他在辯論期間失控。

賀錦麗陣營發言人法隆（Brian Fallon）透過聲明表示：「我們認為兩位候選人的麥克風在直播全程都應維持開啟。」

法隆稱「川普的智囊團比較希望麥克風靜音，因為他們不認為他們的候選人能維持總統風範90分鐘」。

法隆說：「副總統已經準備好即時對付川普不斷的謊言和打斷。川普應該停止躲在靜音鍵後面了。」

川普陣營則依舊主張辯論應該在雙方先前已經同意的條件下進行。

川普陣營資深幕僚米勒（Jason Miller）透過聲明表示，他們已同意按照6月美國有線電視新聞網（CNN）辯論的相同條件進行，在那場辯論中麥克風被靜音，他還說：「我們說過不會改變已經同意的規則。」

根據國家廣播公司（NBC）播出的影片，川普自己在這件事情上進一步攪了渾水，說「我不知道，對我而言不重要。我可能寧願它（麥克風）開著吧」。

川普還攻擊賀錦麗，說她「不是個聰明的人」，還宣稱「她不想要辯論」。

川普曾提議於9月4日進行福斯新聞（Fox News）主辦的另一場辯論，不過後來他表示這會是一場只有他自己和主持人尚漢尼提（Sean Hannity）參與的提問集會。

川普與賀錦麗的副手搭檔共和黨籍聯邦參議員范斯（JD Vance）和民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）則預定10月1日將在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）進行辯論。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130827