前國安顧問剖析川普外交 與中競爭翻轉局勢卻易動搖

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（中央社記者張欣瑜舊金山26日專電）美國前國安顧問麥馬斯特撰文剖析川普任內外交政策，指出他一改過去與中國接觸政策、做出艱難決定，但當政治基礎遭遇挑戰後卻動搖。川普也要盟友為集體安全支付費用，卻因懷疑損害關係。

曾任川普（Donald Trump）國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）26日在大西洋月刊（The Atlantic）回顧指出，儘管川普在外交事務上有時顯得一團亂，但他對長期以來一些不明智的政策做出調整，只是往往直覺正確卻缺乏紀律。

麥馬斯特2017年2月至2018年4月任國安顧問。他表示，下一任總統將面臨歐洲、中東、非洲的問題，還有以台灣和南海為中心之印太地區的迫切危機。

他剖析川普的人格特質指出，「與我在詹森（Lyndon B. Johnson）總統身上看見的（特質）相似」。川普對批評的敏感和對關注的渴望，分散了他的注意力。

儘管如此，麥馬斯特認為川普上任之初，闡述了國家安全政策的根本轉變，對中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉、古巴這些政權制定新的外交政策，並且也意識到，美國必須更有效地競爭以促進國家繁榮、提升美國影響力。

麥馬斯特說，川普一方面相信美國是世界上正義的力量，但另一方面又常表現出美國不比其他國家好；他內心反對共產主義政權，但對中國和俄羅斯獨裁者卻展現模稜兩可的態度，很難說出「人權」兩字，看見大屠殺時卻情緒激動。

不過在某些領域，川普想法維持一致。他希望美國盟友，北約成員國、日本、韓國，強化軍事投資，並承擔更大的共同防禦責任；他決心與中國展開競爭，並對中國以其經濟模式打擊美國予以反制。這仍是下屆總統會面臨的課題。

麥馬斯特指出，川普確實說服歐洲和其他盟友為集體安全支付更多費用，但他的言論有時卻削弱努力、使得強化盟友關係的目標受到影響。他點出許多盟友在搭美國國防便車，但又嗆說若北約盟友不履行承諾，美國便不會提供援助。

麥馬斯特說，這只會讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稱心如意，「川普對盟友和同盟的懷疑態度，成為損害我們關係的主因之一」，也忽略盟友優勢。

談到美中競爭，麥馬斯特說，這涉及應對北京的不公平貿易行為、網路攻擊、以及在南海島嶼的軍事化行動等議題，但歐巴馬（Barack Obama）政府所採取的與北京合作和接觸政策，反映出長期以來美國對中國的錯誤期待，即中國被納入國際秩序後會遵守國際規則、及隨著經濟繁榮將逐步實現經濟自由化。

川普認為，中國利用自由貿易制度是對美國繁榮的威脅，另外，美國製造業工作機會流失和中國加入世界貿易組織後出現的貿易失衡，是愚蠢之人造成的後果。美國應該從過去軟弱和不切實際的策略中做出改變，應對中國挑戰。

麥馬斯特說，美國對中政策因此發生根本性的轉變，這種轉變至今仍在延續。

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不過，麥馬斯特也直言，川普並沒有鞏固自己的政策立場，反而經常動搖。他批准美國外交政策幾十年來最重大的轉變（從與中國接觸到與中國競爭），卻在投資審查、關稅、出口管制、以及與中國達成重大貿易協定之間搖擺不定。

麥馬斯特表示，川普對批評者耿耿於懷，雖然能夠做出艱難決定，卻容易因為政治基礎遭遇反對而放棄這些決定，他在外交政策上的直覺常常是正確的，但如果再次當選卻無法從過去經驗中學習，仍會成為自己故事中的反派角色。（編輯：高照芬）1130828