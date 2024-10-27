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以色列防長：哈瑪斯與真主黨不再是伊朗有效代理人

2024/10/27 21:24
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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列國防部長葛朗特今天稱，伊朗已不再能有效利用代理人來對付以色列，他說的即是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）。

路透社報導，葛朗特（Yoav Gallant）於耶路撒冷（Jerusalem）的一場悼念儀式上指出：「過去一年間，以色列國防軍（IDF）領導的安全機構扭轉了戰爭局勢，在各個戰場都取得前所未有的功績。」

葛朗特表示，哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）已不再能夠作為軍事網絡運行，而真主黨高階指揮部及其大部分飛彈能力已經被摧毀。

他還提到，這兩個組織已不再是伊朗可利用的有效工具。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1131027

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