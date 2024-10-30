以色列軍方空襲加薩各地 至少20死

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（中央社開羅30日綜合外電報導）醫護人員表示，以色列軍方今天對加薩走廊（Gaza Strip）各地發動一系列空襲，造成至少20人死亡。

路透社報導，有8人在加薩北部貝特拉希亞市（Beit Lahiya）薩拉丁地區（Salateen）的空襲中喪生，該處靠近昨天以軍空襲的地點。加薩走廊衛生部先前指出，以軍昨天對一棟多層樓建築的空襲，造成至少93人死亡或失蹤。

加薩緊急情況服務單位表示，以色列對加薩北部逾3週的攻勢，已導致他們的運作停擺。

以色列則稱，其作戰行動旨在摧毀巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）。經歷1年多的以哈戰爭後，哈瑪斯戰士已在加薩北部重整旗鼓。

以軍派戰車進入加薩北部的貝特拉希亞、貝特漢諾（Beit Hanoun）和賈巴利亞（Jabalia）。賈巴利亞營是加薩最大難民營，也是以軍最新攻勢的重點。

以色列今天稍早也對加薩走廊南部及中部發動空襲，醫護人員表示，至少7名巴勒斯坦人喪生。

另據醫護人員和居民表示，以軍還空襲加薩市（Gaza City）希克拉旺區（Sheikh Radwan）一間診所附近，造成5死數傷。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131030