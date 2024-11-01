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美10月僅增1.2萬就業人口創拜登上台新低 歸咎颶風和罷工

2024/11/1 22:48
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，美國10月僅增加1萬2000名就業人口，遠低於預期並創下美國總統拜登（Joe Biden）上台以來最低紀錄，主要受到2場颶風和幾場罷工帶來的暫時性衝擊。

法新社報導，美國10月增加的就業人口數遠低於9月修正後的22萬3000人及市場預期的12萬人，並創下2020年底以來最低紀錄。不過所幸失業率持平於4.1%。

美國經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers，CEA）主席柏恩斯坦（Jared Bernstein）本週稍早已預警，海倫（Helene）和密爾頓（Milton）兩颶風的衝擊，加上波音公司（Boeing Co.）的員工和其他地方的勞工罷工，可能使10月增加的就業人口數最多少了10萬。

美國總統大選進入最後倒數，這場選戰中生活成本成為選民最關注議題。10月就業報告是一窺美國經濟情況的選前最後1份重大數據。

民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）的選情正陷入膠著，兩人的競選團隊都將仔細檢視這份報告。（譯者：張正芊）1131101

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