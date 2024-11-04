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以色列總理赴黎巴嫩邊境 矢言堅定回應真主黨攻擊

2024/11/4 03:19
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（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡辦公室指出，他今天走訪黎巴嫩邊境期間，矢言對黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨的攻擊予以「堅定地」回應，並且會避免讓真主黨有機會重整。

法新社報導，根據聲明，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在邊境告訴士兵：「我想要把話講清楚：不管有沒有達成協議，北部居民恢復和平安全、讓北部居民安全回家，其關鍵首重於逼迫真主黨（Hezbollah）退到利塔尼河（Litani River）以外地區。」

他接著說：「其次，任何重新武裝的企圖都將成為目標。第三，針對我們而採取的任何行動都將予以堅定地回應。」

尼坦雅胡走訪北疆同時，以色列今天繼續對黎巴嫩和加薩走廊（Gaza Strip）展開軍事行動，發動數波致命襲擊。

以色列軍方表示，超過100枚砲彈今天從黎巴嫩射到以色列境內，部分遭到攔劫，更多則落入無人居住地區。

經過長達一年以牙還牙式交火後，以色列9月23日起對黎巴嫩升高跨境空襲，與伊朗支持的真主黨開戰，並於一週之後派遣地面部隊展開「針對性襲擊」。（譯者：何宏儒）1131104

尼坦雅胡
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