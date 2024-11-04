尼坦雅胡幕僚涉洩密 以色列法院逮捕前發言人

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（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）以色列地方法院今天表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的前發言人費德斯坦因涉嫌洩露可能危害加薩（Gaza）人質交易談判的機密文件而被拘留。

法新社和路透社報導，位於沿海城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）的法院表示，費德斯坦（Eliezer Feldstein）與包括安全官員在內的其他3人一同被拘留。

此案的消息引發反對派質疑，尼坦雅胡是否與洩密有牽連，對此他的辦公室予以否認。

批評人士長期以來指責尼坦雅胡拖延停火談判，並延長戰事，以迎合他的極右翼聯盟夥伴。

英國週刊「猶太紀事報」（The Jewish Chronicle）和德國小報「畫報」（Bild）根據這些機密軍事文件發表相關報導後，以色列國安單位和軍方9月針對洩密事件展開調查。

其中一篇報導聲稱，有份曝光的文件顯示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）時任領導人、後遭以軍擊斃的辛瓦（Yahya Sinwar）和加薩的人質，將透過加薩與埃及邊境的費城走廊（Philadelphi Corridor）被偷運至埃及。

另一篇報導據稱是基於哈瑪斯領導層的內部備忘錄，內容涉及辛瓦阻撓解放人質談判的策略。

以色列媒體報導指出，首份洩露的文件最終被證實是偽造的，而內部備忘錄實際上是由哈瑪斯低階成員所撰寫。

以色列法院表示，這些文件外洩恐「嚴重危害國家安全」。

法院補充道：「因此，作為戰爭目標的一部分，安全機構達成釋放人質目標的能力，可能已受影響。」

根據以色列「國土報」（Haaretz）報導，今天在另一場針對以色列國家安全局（Shin Bet）、警方和軍方調查的聽證會上，法院下令釋放一名嫌疑人，其餘嫌疑人則繼續羈押。

當被問及調查情況時，「畫報」表示不會對其消息來源置評。「畫報」說：「我們所知的這份文件的真實性，在發布後立即得到以色列國防軍（IDF）的確認。」（譯者：陳昱婷/核稿：張茗喧）1131104