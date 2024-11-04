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瓜地馬拉學者：川普若當選恐影響瓜國政經局勢

2024/11/4 12:56
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市3日專電）惠譽（Fitch）國際信用評等公司預估，如果美國共和黨總統候選人川普再次當選，將對中美洲國家的外匯、貿易和移民產生衝擊。也有學者分析，瓜地馬拉政府恐怕會失去來自美國的援助和支持。

惠譽指出，中美洲國家的經濟相當依賴美國，尤其是移民匯回原籍國家的外匯，更是中美洲國家的重要經濟支柱。比如，來自尼加拉瓜和薩爾瓦多移民，從美國匯回的資金，就占了尼、薩兩國的國內生產毛額（GDP）30%以上。

此外，川普揚言徵收10%的進口關稅，以保護美國本土經濟，惠譽認為，鄰近的墨西哥將首當其衝。因為墨西哥已經取代中國，成為美國的主要供應國，對美出口就占了墨西哥GDP的30%。

瓜地馬拉主流媒體尤其擔心川普的移民政策變化。根據官方統計，超過300萬的瓜地馬拉人在美國工作，所匯回的款項支撐瓜地馬拉的經濟。

中美洲商業情報公司（CABI）分析師保羅（Paulo de León）悲觀認為，不管是川普還是賀錦麗當選，可能都無法改善美國嚴重的財政和債務問題。而新總統無論是透過印鈔或是增加公共支出，都無法減緩美國的通貨膨脹，導致生活成本大增，將會大幅「影響移民匯回原籍國的資金數量」，也間接衝擊瓜地馬拉的經濟收入。

除了移民政策和提高關稅的壓力，瓜地馬拉的政治局勢也會受到新的挑戰。

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瓜地馬拉政治學者羅沙爾（Renzo Rosal）分析，現任瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）唯一的支持就是來自美國。如果賀錦麗當選，現有美國對瓜政策不會有太大變化，甚至可能會加碼援助。

但如果川普當選，雙方在移民和打擊毒品問題上，勢必有更多的摩擦和壓力，如果沒有辦法妥善應對，阿雷巴洛來自美國的支持可能會「岌岌可危」。甚至美國政府改變政策，減少對外援助，也會影響瓜地馬拉在教育、醫療和基礎建設等方面發展。（編輯：唐佩君）1131104

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