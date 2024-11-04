日本新農相與法相大致底定 將接任2名落選閣員

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（中央社東京4日綜合外電報導）日媒今天引述消息人士報導，日本首相石破茂正在協調自民黨籍的64歲前農林水產大臣江藤拓，與同黨的47歲前外務副大臣鈴木馨祐，分別接任農林水產大臣與法務大臣。

「讀賣新聞」報導，由於現任農林水產大臣小里泰弘與法務大臣牧原秀樹在10月27日投開票的第50屆眾議院大選中落選，石破茂正在協調預定於11月11日舉行的首相指名選舉之後，正式起用江藤拓與鈴木馨祐。

數名日本政府與執政黨的消息人士也透露，石破內閣10月1日才剛上路，石破茂基本上計劃繼續任用目前的閣員。

除了小里泰弘與牧原秀樹之外，可能接任公明黨代表（黨主席）的國土交通大臣齊藤鐵夫也將卸下閣員職務，不過石破茂仍將尊重與自民黨共組聯合政府的公明黨籍人士出任國土交通大臣。

江藤拓是宮崎第2選區的眾議員，已經當選8次，2019年時任首相安倍晉三執政時期首度入閣擔任農林水產大臣，曾任農林水產副大臣及負責農林水產物出口振興等事務的首相輔佐官等，是「農林政策通」。

鈴木馨祐則當選過眾議員6次，在10月底的眾議院大選中於神奈川第7選區的小選區敗選，不過在比例代表選區「復活」當選。

他是自民黨內的派閥麻生派成員，也是財務省出身的政策通。自民黨派閥爆出違反「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）的「小金庫」事件後，鈴木馨祐在自民黨內主導討論修改該法律。

「讀賣新聞」分析，石破茂有意任用江藤拓是希望穩定政權，同時希望他徹底推動農林水產業；而石破茂有意延攬「政策通」的鈴木馨祐首度擔任閣員，是希望展現革新之意。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131104