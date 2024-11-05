馬斯克挺川普天天抽獎送錢 賓州法官裁定放行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社費城4日綜合外電報導）億萬富翁馬斯克的美國政治行動委員會（America PAC）在搖擺州針對登記選民舉辦天天抽獎送100萬美元活動，賓州法官今天裁定，相關活動可持續到明天的總統大選。

美聯社報導，賓州民事訴訟法院法官佛利也達（Angelo Foglietta）裁定選民抽獎活動可繼續進行，但目前未多作說明。

馬斯克的律師團說，他們是根據誰將成為最佳代言人來精心挑選獲獎者，而非隨機抽選。

馬斯克並未出席今天的聆訊。

民主黨籍地區檢察官克雷斯納（Larry Krasner）稱馬斯克發起的抽獎活動是場騙局，「實際上是為了影響全國選舉」，並要求停止相關活動。

馬斯克的律師戈柏（Chris Gober）表示，在明天大選前，最後2名獲獎者今明兩天將在亞利桑那州和密西根州出爐。

戈柏今天說：「100萬美元（約新台幣3200萬元）獲獎者並非偶然選出。我們確切知道誰將是今天和明天的中獎人。」

美國政治行動委員會主任兼財務主管楊恩（Chris Young）作證說，獲獎者會提前接受審查，以「摸清他們的個性，並確保他們的價值觀與組織一致」。

克雷斯納認為，這項活動違反了州選舉法，且與馬斯克10月19日在賓州哈立斯堡（Harrisburg）出席共和黨總統候選人川普競選活動時所做的承諾相矛盾。馬斯克當時說：「從現在到選舉期間，我們每天將贈送100萬美元，隨機抽出給那些簽署請願書的人。」

楊恩也承認，美國政治行動委員會要求獲獎者簽署保密協議。

馬斯克先前向美國政治行動委員會投入超過7000萬美元，用於替川普和其他共和黨人助選。

克雷斯納今天作證時說：「這完全是一場偽裝成樂透活動的政治行銷。事實就是這樣，一場騙局。」

馬斯克和美國政治行動委員會的律師團表示，他們不打算將抽獎時間延長到明天之後。

克雷斯納說，美國政治行動委員會10月19日發起這項活動，前3名獲獎者來自賓州，其他則來自威斯康辛州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州和密西根州等戰場州。目前還不清楚是否有人收到這筆獎金。

這7個州有超過100萬人透過簽署請願書登記參加抽獎活動，表示他們支持言論自由和攜帶武器的權利，這是美國憲法的前兩項修正案。

賓州是關鍵戰場州之一，擁有19張選舉人票，川普和民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）都曾多次訪問該州，也計劃在投票日前夕返回賓州催票。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1131105