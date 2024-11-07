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川普勝選 巴西總統祝賀宣揚對話

2024/11/7 08:08
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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西總統魯拉今天祝賀美國共和黨總統候選人川普勝選，祝他好運，並表示世界需要對話和共同努力，才能實現更多和平。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在社群網站發文，祝賀川普在選舉中獲勝，表示民主是人民的聲音，必須受到尊重。世界需要對話和共同努力，才能實現更多和平、發展和繁榮。祝願新政府好運和成功。

魯拉上週在接受一家法國媒體採訪時，宣布支持民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），表示賀錦麗的勝利是加強世界民主的一種更安全的方式，所以魯拉支持她。

巴西新聞網站g1政治經濟評論員克魯茲（Valdo Cruz）指出，巴西政府等待確定川普勝利後，才發布魯拉祝賀訊息。

魯拉對川普勝利的立場與巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在2020年對民主黨候選人拜登（Joe Biden）當選總統時的立場不同。

當時，波索納洛在美國大選結果公布1個多月後，才給拜登發了一條訊息，祝賀他獲勝。

根據巴西外交人士，魯拉政府選擇的道路應該是押注於實用主義，以便兩國保持良好關係。換句話說，巴西總統府在與川普及其代表打交道時，應該尋求有效性和有用性。

這些外交人士評估說，魯拉最近支持賀錦麗的聲明對魯拉和川普之間的未來關係沒有影響，兩位總統行使職責時沒有互動，但接下來會有機會交流，因此有可能扭轉任何不適或誤解。（編輯：唐佩君）1131107

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