抗議川普勝選 英國環保人士朝美國大使館噴漆

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國環保人士今天對位於倫敦南部的美國大使館建築牆壁噴灑橘色油漆，抗議美國共和黨候選人川普在總統大選中勝出，倫敦警方今天逮捕兩名涉嫌犯下刑事毀損罪的男子。

路透社報導，環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）在社群媒體平台X上傳的影片顯示，攔住石油的2名環保人士朝美國大使館區的牆壁噴灑橘漆。

攔住石油說：「川普勝選，讓平民百姓的性命處於危險之中，對每個地方而言都是如此。」

倫敦都會區警察局表示，他們逮捕兩名涉嫌犯下刑事毀損罪的男子，年齡分別為25歲與72歲。

副助理總監瓦倫坦（Andy Valentine）在聲明中說：「這個活動是佯裝為抗議的破壞行為，我們將持續對這類行為採取零容忍態度。」

攔住石油運動人士曾在英國發起多場高調張揚的抗議活動，包括干擾體育與戲劇活動，並朝梵谷（Van Gogh）的畫作潑灑湯汁。

美國駐英國大使館於2018年從格羅夫納廣場（Grosvenor Square）館舍遷至泰晤士河（River Thames）南岸現址一棟12層樓大樓內。美國大使館代表沒有立即回應置評請求。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1131107