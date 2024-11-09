烏克蘭敖德薩州長：俄羅斯無人機攻擊釀1死13傷

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）今天表示，俄羅斯夜間以無人機對黑海（Black Sea）港市敖德薩發動攻擊，造成1人死亡、13人受傷，傷者中包括2名男孩。

路透社報導，基佩爾指出，這是敖德薩市連續第2天遭到俄國無人機攻擊，數棟住宅大樓、私人住宅、商業大廈和數十輛私家車在這次襲擊中受損。

基佩爾在通訊應用程式Telegram寫道：「敵方夜間再次以攻擊無人機襲擊敖德薩與周邊地區。1人死亡、13人受傷，傷者中有2名兒童。」

檢察官表示，這2名孩童分別為4歲與16歲。

烏克蘭空軍表示，俄國針對烏克蘭南部敖德薩及周邊地區發射了51架無人機，並提到烏克蘭防空部隊與無人機機動搜索小組擊落了其中32架。

烏克蘭空軍也提到，有18架無人機「失去作用」，這可能意味著他們受到電子作戰系統阻撓。

烏克蘭公共廣播公司Suspilne引述當地居民說法報導，俄國無人機還在敖德薩市其中一個區引發大火。

該市其他媒體也發布汽車和建築物起火，濃煙直竄天際的影像。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1131109