搶在川普上任前偷渡 逾250移民擠1卡車遭查獲

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（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）墨西哥有關當局今天表示，移民探員在軍力支援下，8日在奇瓦瓦州（Chihuahua）檢查哨發現有250多名移民擠在一輛前往美國邊界的雙層重型貨車內。

法新社報導，墨國國防部說，這250多名移民國籍各異，現已轉送至移民設施檢查身分，貨車司機則已移送檢察官處理。

每年有成千上萬移民為了遠離暴力和貧窮，橫跨墨西哥前往美國邊境，而將大批移民一股腦兒塞進卡車是人蛇集團最危險的偷渡手段之一。

2022年，一輛卡車在跨越邊境至美國德州後遭丟包，導致車內移民有50人不耐高溫喪生。

另有人選擇加入移民隊伍徒步遠征的行列，沿途除忍受飢餓、疲勞還要提防犯罪幫派分子。

川普日前贏得美國選舉後，移民們無不擔心他回鍋當總統之後將更難取得庇護身分。

根據美國政府資料，美國邊境巡邏隊自墨邊境接觸到的非法移民人數，已從去年12月的近25萬高峰，降至今年9月的5.4萬左右。

這是因為即將卸任的總統拜登於6月時下令，庇護人數達每日上限後就關閉邊界。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131111