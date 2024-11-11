賀錦麗前幕僚籲拜登辭職 成全賀成為美國首位女總統

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗的前聯絡室主任西蒙斯（Jamal Simmons）今天呼籲，總統拜登應在任期的最後幾週辭去總統職務，讓賀錦麗成為美國第47位總統，也是第一位女總統。

美國政治新聞網站Politico報導，西蒙斯在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中，對主持人巴希（Dana Bash）表示，「拜登（Joe Biden）是一位非凡的總統，他履行了許多承諾。這裡還有一個他可以實現的承諾，那就是成為一位過渡性人物。」

西蒙斯說：「拜登可以在接下來的30天內辭去總統職務，讓賀錦麗成為美國總統。」

Politio報導，沒有跡象顯示賀錦麗（Kamala Harris）尋求這樣，甚至希望這樣。她的團隊也未立即回覆媒體置評要求。

西蒙斯表示，此時此刻民主黨人必須學會戲劇性和透明，公開做一些我們希望看到的事，賀錦麗短暫接任總統一事，將會成為新聞焦點，現在是我們改變大眾看法的時候，看民主黨如何運作。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1131111