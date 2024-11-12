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波蘭民眾和平遊行慶獨立 展現愛國心

2024/11/12 08:38
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（中央社記者彭維楀華沙11日專電）波蘭首都華沙11日舉行隆重的獨立紀念日遊行，數萬名民眾和平參與，表達對波蘭國家主權和歷史的深厚情感。活動全程氣氛平和，儘管警方拘留了數十人，但未造成活動中斷或激烈衝突，整體遊行順利結束。

波蘭的獨立紀念日源自1918年11月11日，波蘭在經歷被俄羅斯、普魯士和奧地利長達123年的瓜分統治後重獲主權。隨著第一次世界大戰德國戰敗和俄國革命爆發，波蘭臨時政府宣佈獨立，並由軍事領袖皮蘇特斯基（Józef Piłsudski）成為波蘭國家元首。每年的這一天，波蘭人民藉著遊行等紀念活動，重溫歷史並強調對獨立和國家的珍視。

今年的遊行吸引了許多政界人士和家庭參與，包括在野黨法律正義黨（PiS）領袖卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）。他在發言中提到波蘭面臨的種種挑戰，呼籲民眾團結一致，並表示未來的波蘭總統選舉將是關鍵機會，選擇一個為波蘭利益著想的領導人，將可以為波蘭帶來更自由的未來。

他的演講以波蘭獨立英雄皮蘇特斯基的雕像為背景，進一步強化了這場紀念活動的歷史象徵意義。

波蘭聯盟政黨（Konfederacja）的領導人之一博薩克（Krzystof Bosak）對人群說：「我們不會允許我們的獨立被剝奪，我們不會允許我們的自由被剝奪。在這個新的政治背景下......波蘭人需要釋放他們的權力，以表明我們是團結的。」

據波蘭選舉日報（Gazeta Wyborcza）報導，在遊行結束時，波蘭法律文化研究所（Ordo Iuris Institute for Legal Culture）的負責人克瓦斯涅夫斯基（Jerzy Kwaśniewski）從舞台上警告說：「歐盟想接管波蘭......他們想剝奪我們的主權，破壞我們的獨立。」儘管遊行中不乏對政府的不同意見，整體氣氛仍保持平和。部分演講者對當前波蘭的政治狀況發表了看法，呼籲民眾繼續關注波蘭的獨立與主權。

華沙市政府估計當天參加遊行的市民約有9萬人，而主辦方則聲稱人數高達25萬人。遊行隊伍中有各年齡層的市民，包括家庭、女性和年輕人，他們手持波蘭國旗，沿著城市主要街道進行遊行。

參與者們在華沙市中心高唱國歌，並點燃紅色訊號彈，增添了活動的莊嚴氛圍，大家以和平的方式表達愛國情懷，展現出波蘭人民的團結與對國家的支持。（編輯：唐佩君）1131112

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