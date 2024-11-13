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美空軍士兵洩露國安機密 傳遭判刑15年

2024/11/13 09:05
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（中央社波士頓12日綜合外電報導）美國媒體報導，美國空軍士兵泰謝拉（Jack Teixeira）坦承洩露五角大廈大批機密文件，今天遭判刑15年。

法新社和路透社綜合報導，泰謝拉擔任麻薩諸塞州空軍國民警衛隊（Massachusetts Air National Guard）資訊科技專員期間，策劃10年來最具破壞性的機密資訊洩露事件。

他將高度敏感文件上傳至社群平台Discord，並由此在網路上傳播。

根據檢察官，泰謝拉曾在Discord的私人伺服器中分享機密資訊，並誇耀自己擁有「以色列、巴勒斯坦、敘利亞、伊朗和中國的資料」。

「波士頓環球報」（The Boston Globe）報導，泰謝拉在判刑前告訴法庭：「我想要說，我對我所帶來和造成的所有傷害深感抱歉，我認為真的無法表達出我有多懊悔。」

泰謝拉2023年4月遭到逮捕，並於今年3月對故意保留和傳播國防資訊的6項聯邦指控認罪。法院宣判時，他的家屬也在法庭聆聽。

由於犯罪時為現役軍人，因此泰謝拉受到聯邦法律和「統一軍法典」（Uniform Code of Military Justice）的約束。他將面臨軍事審判。

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泰謝拉洩露的文件顯示，美國對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的軍事能力感到憂慮，也顯示美國顯然對以色列和韓國等盟友從事間諜活動，還揭露其他敏感細節。

這是美國國家安全局（National Security Agency）包商前雇員史諾登（Edward Snowden）2013年洩露機密文件以來最嚴重的類似洩露事件，同時引發對泰謝拉等初階工作人員能夠接觸高度機密的嚴重質疑。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1131113

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