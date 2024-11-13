布林肯急訪北約：面對整合式威脅 盟邦更需密切合作

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）川普勝選令歐洲擔心美國恐退出北約，美國國務卿布林肯今天一早到訪北約總部，強調對聯盟有信心，全球安全面臨整合式威脅，使美歐密切合作更形重要。

北大西洋公約組織（NATO）預定12月3日至4日舉行外交部長會議，不過彌漫北約歐洲盟邦的「川普憂慮」促使布林肯（Antony Blinken）提前在今天快閃到訪，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行閉門會議。

即將再次就任美國總統的川普（Donald Trump）曾在上次任內揚言退出北約，也對北約多數歐洲盟邦未能達到國防支出占國內生產毛額（GDP）至少2%的共同承諾大表不滿，加上他對美國軍援烏克蘭態度消極，使得歐洲國家對未來安全議題憂心忡忡。

布林肯在上午會前簡短致詞，除了表示對北約聯盟的未來有信心，「我們過去所為強化了聯盟」，將會持續下去，包括支持烏克蘭。他並提到北韓加入俄羅斯侵略烏克蘭，北約將會堅決回應，且此事突顯全球安全面臨整合式威脅，盟邦更須密切合作。

布林肯表示將在12月外長會前就展開緊密討論，「在未來幾周、幾月內做更多」。外界預期拜登（Joe Biden）政府將趕在1月政權交接前通過援烏預算等相關法案，盡其所能確保美國持續對歐洲的安全保障。

布林肯說，如今北約32國已有23國達到國防支出占比2%的目標，接下來的重點是討論如何使防衛花費更精準聚焦。

呂特則在致詞時大力感謝美國過去的領導和布林肯對北約的貢獻，表示這使得烏克蘭占上風、俄羅斯難以獲勝。他也說歐洲盟邦正在「責任分擔」上做得更多，期待美國持續投入北約。

呂特也提到北韓以軍隊、武器援俄，以及中國持續用規避迂迴方式提供俄國軍民兩用產品，此既顯示北約過去所為已有效對俄形成壓制，也顯示烏克蘭面臨更多威脅，需要美歐及盟友提供更多幫助。

除了北約，美方表示布林肯也將與歐洲聯盟（EU）國家外交部長會面。負責歐盟共同政策的歐盟執行委員會（European Commission）發言人馬默（Eric Mamer）表示，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）並未在布林肯此行期間安排會談。

呂特今天下午訪問波蘭，接著14日訪拉脫維亞。他昨天才在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面。呂特自10月1日上任北約秘書長以來，已陸續出訪烏克蘭、愛沙尼亞、德國和義大利，他的風塵僕僕除了因為剛上任，川普因素對北約能否保持自俄烏戰爭以來所強化的角色和能量，更成為呂特和北約歐洲盟國須加緊討論的一大挑戰。（編輯：韋樞）1131113