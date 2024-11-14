日本2019談收購馬毛島 傳中國國企向島主提議出資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京14日綜合外電報導）日本政府2019年秋季預計收購目前為自衛隊用地的鹿兒島縣馬毛島之際，當時的島主為一間日企。日媒報導，這間日企的時任代表董事曾透露，中國的國有企業當時曾經提議提供資金。

日本「朝日新聞」指出，同一時期，這間日企的時任代表董事與中國國有企業幹部舉行會議時，也疑似出現前奧運擔當大臣櫻田義孝的身影。

2019年秋季，馬毛島全境的土地幾乎都屬於總部位於東京都的開發公司Taston Airport。

根據數名相關人士的說法以及Taston Airport時任代表董事（已於2021年過世）發言的影片等資訊，這名代表董事2019年9月初曾受到中國國有企業方面的邀請到上海，且接到融資或出資等相關的探詢。

之後，疑似為中國國有企業幹部等人前往東京，而在東京都內開會的照片中，除了這名代表董事，也出現看似為櫻田義孝的人物。

櫻田義孝回應「朝日新聞」採訪時稱照片中的人物「是我」。他也表示「我當時在（會議）中吧。我不知道被誰叫去，也不明白對方是什麼樣的人，但是我應該充分留意。」

「朝日新聞」以書面方式詢問這件事情中的中企，但是未獲得回應。

日本與美國達成協議之後，馬毛島2011年成為美軍航空母艦艦載機「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的候選地點。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而日本政府2019年11月底與Taston Airport大致同意以約160億日圓（約新台幣33.9億元）的價格收購馬毛島。日本防衛省2023年1月起在馬毛島建設自衛隊基地。

不過根據「南日本新聞」報導，日本防衛省今年9月宣布，因為缺工缺料的關係，基地竣工時間比原定晚3年，預計2030年3月底完工，並預估美軍艦載機起降訓練將在2028年1月之後實施。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131114