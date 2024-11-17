受限美國法律 日相石破茂暫緩與川普會談

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（中央社東京17日綜合外電報導）儘管日本首相石破茂方面持續協調利用此次出訪順訪美國，與總統當選人川普會談，但川普方面已向日方表示，受到美國法律限制，在正式就職前不會與各國領袖舉行正式會談。

日本放送協會（NHK）報導，石破為維持及強化日美同盟關係，希望盡速跟川普建立個人間信賴關係，所以過去一段時間持續協調利用此次出席國際會議後，回程時順訪美國與川普進行會談。

日本政府相關人士透露，川普方面已向日方表明，「美國法律禁止民間人士未獲政府允許跟他國進行談判」，因此不會在正式就職前跟各國領袖舉行正式會談。

加上雙方行程協調也有難度，所以石破與川普的會談將暫緩舉行。

為了能在明年1月川普就職後盡速實現會談，石破方面接下來仍將持續與川普方面進行協調。

石破在出訪地秘魯受訪時說，川普陣營表示，許多國家都提出跟川普舉行領袖會談的要求，但受限美國「洛根法案」（Logan Act），現階段川普不會跟任何國家領袖舉行會談。

石破說：「無論如何，希望能在雙方最方便的時間，盡可能早日舉行會談。」（譯者：黃名璽）1131117