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柏林圍牆倒塌35週年 貨櫃展對比重現六四歷史

2024/11/20 08:34（11/20 09:15 更新）
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柏林圍牆倒塌35週年，德國將以貨櫃形式巡迴展出紀念六四展覽「中國並不遙遠！」，回顧1989柏林圍牆倒塌前發生的天安門事件，重現中國學運「民主女神」雕像，吸引眾多柏林民眾參觀。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月20日
柏林圍牆倒塌35週年，德國將以貨櫃形式巡迴展出紀念六四展覽「中國並不遙遠！」，回顧1989柏林圍牆倒塌前發生的天安門事件，重現中國學運「民主女神」雕像，吸引眾多柏林民眾參觀。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月20日
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（中央社記者林尚縈柏林20日專電）德國11月紀念柏林圍牆倒塌35週年，推出「中國並不遙遠！」巡迴展覽，對照1989年柏林圍牆倒塌與天安門事件爆發歷史，呈現共產東德與中國走向不同政治體制道路的轉捩點。

1989是全球歷史關鍵的一年。蘇聯政權搖搖欲墜，東歐共產國家人民紛紛走上街頭，捷克的絲絨革命、波蘭的團結工聯運動，以及東德人民跨越柏林圍牆，成為民主浪潮的重要象徵。

同一時間，中國天安門廣場的和平抗議卻以軍隊血腥鎮壓收場，前社會主義兄弟國家，走向截然不同的兩條道路。

11月份德國盛大舉辦柏林圍牆倒塌紀念活動，除了圍牆遺址展出上千由民眾繪製的紀念看板，也舉行多場相關講座、音樂會和戶外藝術展覽。

其中由德國媒體集團斯普林格（Axel Springer）推出的巡迴展覽「中國並不遙遠！」（China ist nicht fern!）以貨櫃形式展出，透過1989年德國媒體對天安門事件的大量報導檔案，重現六四歷史。

展覽中，觀眾可以看到「柏林日報」（Die Tageszeitung）記錄下1989年5月17日數十萬北京市民走上街頭，抵抗戒嚴並要求政治改革的報導；「明鏡週刊」（Der Spiegel）則刊載「我們正對市民築起路障」，引述解放軍少將說法，試圖從軍方角度還原天安門抗爭官方決策過程。

此外，「柏林日報」的另一篇報導「中國：工人與學生焚燒黨媒」，聚焦抗爭者焚燒把學生形容成懶惰與反動的「人民日報」事件，分析中共如何透過輿論控制，污名化學運參與者。

展覽同時展出了六四的重要精神象徵：美聯社拍攝的「坦克人」（Tank Man）影像，以及由中國美術學院學生製作的「民主女神」雕像，成為現場觀眾注目的焦點。

德國民眾凝神觀看天安門事件相關影像，其中包含著名的「坦克人」畫面，該影像象徵個人對抗極權的勇氣，展現1989年中國民主抗爭的重要歷史瞬間。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月20日
德國民眾凝神觀看天安門事件相關影像，其中包含著名的「坦克人」畫面，該影像象徵個人對抗極權的勇氣，展現1989年中國民主抗爭的重要歷史瞬間。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月20日

六四影像與相關報導，在柏林圍牆倒塌前夕，透過「世界報」（Die Welt）的轉載進入德語世界，引發德國民眾對中國民主運動的廣泛關注。

研究指出，天安門事件的血腥鎮壓在當年引發國際輿論的強烈譴責，也進一步影響東德與東歐共產政權的穩定，促使前蘇聯共產國家實現和平民主化。

1989年德國各媒體大篇幅報導中國天安門事件，學者研究指出，當年天安門血腥鎮壓造成全球輿論抨擊，進一步影響與威懾東德與東歐共產政權，有助前蘇聯共產國家和平民主化。（翻攝自「中國並不遙遠！」展覽）中央社記者林尚縈柏林傳真 113年11月20日
1989年德國各媒體大篇幅報導中國天安門事件，學者研究指出，當年天安門血腥鎮壓造成全球輿論抨擊，進一步影響與威懾東德與東歐共產政權，有助前蘇聯共產國家和平民主化。（翻攝自「中國並不遙遠！」展覽）中央社記者林尚縈柏林傳真 113年11月20日

15日的展覽開幕儀式在柏林斯普林格大樓舉行，六四學運領袖之一周鋒鎖與斯普林格自由基金會（Axel Springer Freedom Foundation）執行長施普曼（Antje Schippmann）出席並致詞，強調民主與自由的重要性。

周鋒鎖說，「35年前柏林圍牆倒塌的歷史，證明了無論是柏林圍牆這樣的物理屏障，還是當今的數位高牆，都無法永遠壓制人類追求自由的渴望。」

他回憶，1989年11月柏林牆倒塌的消息傳入中國監獄時，被關押的學生一度為自由而歡呼。如今生活在紐約的周鋒鎖仍致力推動中國的人權與民主，呼籲「歷史不該被人們所遺忘」。

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施普曼則以媒體視角分享，「對斯普林格這樣的媒體集團來說，自由就是一切。」她強調，德國人在紀念柏林圍牆倒塌與東德共產政權垮台的同時，也應關注全球越來越多國家人民正在逐漸失去自由的現況。

她希望透過展覽，向1989年那些勇敢捍衛民主的人們致敬，揭開北京政權試圖隱瞞的真相，讓曾有人在中國這塊土地上奮勇抗爭的記憶，不再被埋藏。（編輯：陳承功）1131120

1989年6月底，東柏林撒瑪利亞教堂舉行悼念天安門事件活動，參與者在教堂外聚集，展示標語「控訴的鼓聲，我們為中國暴力的受害者哀悼」，並以中文「民主」表達對六四學運支持。（翻攝自「中國並不遙遠！」展覽）中央社記者林尚縈柏林傳真 113年11月20日
1989年6月底，東柏林撒瑪利亞教堂舉行悼念天安門事件活動，參與者在教堂外聚集，展示標語「控訴的鼓聲，我們為中國暴力的受害者哀悼」，並以中文「民主」表達對六四學運支持。（翻攝自「中國並不遙遠！」展覽）中央社記者林尚縈柏林傳真 113年11月20日
柏林紀念圍牆倒塌35週年，沿圍牆遺址展出上千幅由民眾繪製的紀念看板，六四學運領袖之一周鋒鎖在他的看板寫下「Free China 要自由」。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月20日
柏林紀念圍牆倒塌35週年，沿圍牆遺址展出上千幅由民眾繪製的紀念看板，六四學運領袖之一周鋒鎖在他的看板寫下「Free China 要自由」。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月20日
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