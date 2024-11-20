北韓噪音廣播轟炸 魔音傳腦酷刑侍候邊境南韓人

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（中央社南韓江華郡20日綜合外電報導）南韓西北部與北韓交界的江華島居民每天夜裡都被迫收聽各種令人毛骨悚然的聲音，從槍聲、尖叫聲到詭異笑聲不絕於耳。北韓出這怪招，不堪其擾的南韓居民簡直被逼入絕境。

在北韓這波噪音轟炸前，56歲的金允淑（Kim Yun-suk，音譯）向來在大自然背景音樂的蟲鳴聲中進入夢鄉、在鳥叫聲中起床。如今，她卻彷彿每天遭到低成本恐怖片音效騷擾而夜不成眠，而且那種音量還被調到最大聲。

金允淑告訴法新社：「平靜的大自然聲音現在已經被淹沒，耳朵只能聽到這種噪音。」

今年7月以來，北韓沿著邊界透過大聲公不斷放送噪音。

江華島位處漢江注入黃海的入海口，其北端距離北韓約僅2公里。

法新社記者造訪時，夜間廣播內容包括聽起來像是戰場上垂死的人的尖叫聲、槍響、炸彈爆炸聲，以及晚間11時開始放送的令人毛骨悚然音樂。

66歲的安孝哲（Ahn Hyo-cheol，音譯）說，北韓過去也利用廣播進行宣傳，內容通常聚焦批評南韓領導人，或是美化北韓當局。

他說，現在「這些廣播聽起卻像狼嗥鬼叫…聽起來令人不舒服、寒毛直豎，感覺真的很詭異」。

江華郡議員卜興悅（Park Heung-yeol，音譯）表示，最新廣播「不單為平壤政權宣傳，其真正目的是要折磨人」。

專家指出，北韓最新廣播作法幾乎符合酷刑的條件。蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）歷史學家柯克斯（Rory Cox）告訴法新社：「幾乎每個政權都會使用噪音施虐和剝奪睡眠。十分常見，因為不會留下實體傷疤，所以可以矢口否認。」

專家指出，夜間暴露在60分貝以上的噪音環境下會增加睡眠障礙風險，但法新社記者此行記錄到江華島深夜噪音高達80分貝。

37歲的安美熙（An Mi-hee，音譯）告訴法新社：「我發現我幾乎一直在吃頭痛藥。」她說，噪音導致長期睡眠不足也引發焦慮、眼睛疼痛、臉部顫抖和嗜睡。

「我們的小孩也沒辦法入睡，所以會口腔潰瘍，上課時打瞌睡。」

安美熙走投無路之下前往首爾，到國會向議員下跪乞求協助，她描述島上痛苦不堪處境時不禁潸然淚下。

安美熙無奈地說：「若是洪水、大火，甚至地震都好，因為這些災害會有明確復原時間。不過，我們不知道這會不會繼續下去，直到在北韓下達這個命令的人死掉。也不知道會不會突然停止，我們真的不知道。」（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1131120