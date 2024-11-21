加媒指錫克教領袖命案莫迪知情 印稱抹黑損害兩國關係

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（中央社記者李晉緯新德里21日專電）加拿大「環球郵報」在報導中引述消息來源的說法，指印度總理莫迪（事前）知道暗殺錫克教領袖尼賈爾的陰謀。印度政府嚴正駁斥此事，表示該報導「十分可笑」，並稱這樣抹黑的作法，只會進一步損害兩國已經處於緊張的關係。

擁有加拿大籍的尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年在溫哥華一座錫克廟的停車場被殺害，案發後有4名涉案印度人被逮捕。加拿大今年10月指控印度外交官為涉案嫌疑人，讓雙方矛盾再度升級，隨後兩國相繼驅逐對方的外交官員。

「環球郵報」（Globe and Mail）引述加拿大國安方面不具名消息來源，稱暗殺行動是印度官員所策劃，且莫迪（Narendra Modi）（事先）知情，但加拿大政府沒有證據可以證明這樣的說法。

報導指出，該消息來源稱，加拿大雖沒有莫迪（事先）知情的直接證據，但難以想像印度高層官員在行動前，會沒有和莫迪事先討論。

針對報導內容，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）表示，這是「十分可笑」的。

賈斯瓦說：「我們通常不會對媒體的報導發表評論，但來自加拿大政府的消息來源，居然對媒體發表這樣荒唐的言論，這應該受到譴責。」

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他也提到說：「像這樣抹黑的舉動，只會進一步損害我們本來就已經處於緊張的關係。」

尼賈爾遇害後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）當時說，有「可信的指控」將印度情報單位與這樁犯罪牽扯在一起，今年又陸續有印度高階官員被指涉入其中，不過今日印度（India Today）的報導提到，這是印度總理莫迪、外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）首次在這起案件中被直接點名。（編輯：陳承功）1131121