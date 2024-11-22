中程飛彈襲烏前通報美 俄示警烏戰恐變全球衝突

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，在美國和英國允許烏克蘭用他們的飛彈攻擊俄羅斯後，俄羅斯與烏克蘭戰爭已逐漸演變成全球衝突，俄方不排除襲擊西方國家，以示報復。

綜合法新社和路透社報導，在俄羅斯今天對烏克蘭試射新一代中程飛彈引發緊張局勢後，蒲亭（Vladimir Putin）於晚間發表談話，暗示俄方飛彈可搭載核彈頭。

烏克蘭稍早指控俄羅斯首度對烏克蘭發射洲際彈道飛彈（ICBM）。烏方空軍表示，這是俄方對烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）一連串攻擊的一環，地方當局說有一處基礎設施遇襲，兩名平民受傷。

蒲亭表示，俄方以名為「榛果樹」（Oreshnik）的最新飛彈系統進行「戰鬥狀態測試」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱這場空襲是「瘋狂鄰國」大幅升高戰爭「規模與殘酷行徑」。力挺烏克蘭的美國則表示，衝突「每次」升級都是因為俄羅斯。

中程飛彈一般最大射程可達5500公里，足以讓蒲亭攻擊西方國家的威脅成真。

蒲亭在全國談話中痛批烏克蘭的盟邦允許烏軍以西方供應的飛彈攻擊俄國境內目標，警告此舉將招致報復。

烏克蘭這兩天首度對俄境發射美國和英國提供的飛彈，打了近3年的俄烏戰爭緊張局勢升級。

蒲亭表示，美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）和英國暴風之影（Storm Shadow）的彈頭已被俄方防空系統擊落，並說「敵人明顯設定的目標並未實現」。

然而俄羅斯官媒引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，俄方在飛彈發射前半小時，曾透過自動降低核風險熱線告知華府。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天告訴媒體，華府認為沒有必要改變美方核態勢，回應俄方本週宣布更新核武準則的行動，並譴責俄方「不負責任」的言論。

北大西洋公約組織（NATO）發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）今天表示，俄羅斯對烏克蘭試射極音速中程飛彈不會影響戰爭進程，也不會影響北約對烏克蘭的支持。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1131122