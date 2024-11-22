本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強複賽》江坤宇岳東華安打單局灌5分 台灣8比2領先美國
首頁 / 國際

美高中生濫用AI寫作業受罰 法官裁定校方有理

2024/11/22 13:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓21日綜合外電報導）美國麻薩諸塞州一名高中生被控使用人工智慧（AI）工具以作弊方式完成作業。這名學生的家長要求校方刪除懲戒紀錄並提高歷史科成績，聯邦法官昨天駁回家長的請求。

路透社報導，波士頓治安法官李文森（Paul Levenson）昨天裁定，欣厄姆高中（Hingham High School）合理認定珍妮佛．哈里斯（Jennifer Harris）與戴爾．哈里斯（Dale Harris）的兒子以AI工具完成課堂作業違反學術誠信原則。

這名高中生的雙親要求學校刪除兒子的懲戒紀錄，並將他的大學先修課程歷史科成績從C+提高至B，但法官拒絕在訴訟初期階段發布上述命令。

李文森表示，生成式人工智慧的出現「可能會給教育工作者帶來一些微妙的挑戰」，但學校處理抄襲的政策足以告誡學生不能從其他來源複製文本，假裝是自己所撰。

校方律師諾瑞斯（Gareth Norris）認為此一裁決「事實認定正確，在法律上也合理」。

代表家長的律師法瑞爾（Peter Farrell）則說，這只是初步裁決，期待隨著案件發展，進一步完善事實紀錄。

欣厄姆高中2023年12月認定這名學生利用線上AI工具生成的文字，以複製與貼上的方式，在大學先修課程歷史科作業中作弊，包括引用不存在的書籍，也未註明出處。家長隨後提起訴訟。

家長認為，學校未充分告知學術誠信標準如何適用於AI使用，從而侵犯學生依據美國憲法與麻州憲法所享有的正當程序權利。

這名學生作證時說，他對AI使用的規定感到困惑。校方允許學生使用AI發想點子與識別來源。

李文森說，證據顯示這名青少年與同學不僅使用AI協助制定研究主題，還「不加區別地」複製AI工具Grammarly生成的文本，甚至沒有檢查AI工具提供的「來源」。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1131122

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：