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以色列空襲貝魯特市中心 造成至少11死63傷

2024/11/23 21:03
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（中央社貝魯特23日電）以色列今天稍早空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，一棟8樓住宅遭夷為平地，造成至少11死63傷，這起攻擊撼動全市民眾從睡夢中驚醒。這是以軍對真主黨（Hezbollah）採取的最新行動。

法新社報導，貝魯特（Beirut）市政當局今天上午持續進行救援行動，包括調度挖土機清除這棟遇襲建築物的斷垣殘壁，並且部署消防車和民防搜救人員在附近待命。民眾則在現場聚集圍觀。

黎巴嫩衛生部指出，以色列空襲勞工階級居住的巴士達（Basta）區、造成至少11死63傷，現場散落許多屍塊，有待確認死者身分。聲明表示：「最終罹難人數須經過DNA檢測後才能確定。」

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，以軍的戰鬥噴射機朝這棟建築物發射6枚飛彈，連帶造成的附近建築物「大範圍毀損」。

以色列軍方趁拂曉襲擊巴士達區之前，並未對當地發布疏散警告。以軍往往是鎖定黎巴嫩政軍組織真主黨的高階成員後，才會在真主黨據點外圍無預警發動空襲。

一名黎巴嫩安全消息來源透露，以色列今早向貝魯特市中心發動空襲、造成慘重的傷亡，目標就是針對一名真主黨高層，但目前不清楚此人是否已被擊斃。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1131123

洪啓原
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