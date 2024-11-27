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拜登提聯邦醫保納新型抗肥胖藥物 待川普同意

2024/11/27 11:32
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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）拜登政府今天提案，讓使用含類升糖素胜肽-1受體促效劑（台灣稱瘦瘦針）治療肥胖症的患者獲得聯邦醫保補助。若川普同意，約750萬年長、低收入與身心障礙患者等族群，自2026年起可受惠。

拜登（Joe Biden）政府今天在聯邦公報（Federal Register）公告這項方案，供民眾在60天內提供意見，至明年1月27日截止。屆時總統當選人川普（Donald Trump）的新政府已經上任，將決定是否實施。

提出公告的「聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃服務中心」（Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS）指出，擴大使用新型抗肥胖症藥物的補助資格，是基於醫學界已對「肥胖是一種疾病」形成共識。

根據白宮的說明資料，目前聯邦醫療保險（Medicare）與聯邦醫療補助（Medicaid）受益人使用含類升糖素胜肽-1（GLP-1）受體促效劑藥物治療糖尿病等疾病可獲補助，未來希望補助範圍擴大到使用於治療肥胖症患者。

GLP-1是一種由腸道分泌的荷爾蒙，含GLP-1受體促效劑藥物原用於治療第2型糖尿病，後來證明也有減重效果，近年成為風靡全球的減重藥物。台灣俗稱「瘦瘦針」。

白宮說明，肥胖治療領域近幾年有重大進展，新型第2型糖尿病的藥物可降低心臟病和其他心血管疾病的病發率和死亡率，但藥物昂貴，很多人難以負擔，沒有聯邦補助之下，每個月費用高達1000美元（約新台幣32500元）。

白宮指出，若將治療肥胖症也納入聯邦醫療保險（主要適用於65歲以上長者），可望嘉惠340多萬人，另納入聯邦醫療補助（主要納保人包括低收入家庭、身心障礙者等群體），則將再有400多萬人受惠，總計將近750萬人。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）對媒體指出，未來10年，聯邦醫療保險需增加250億美元的預算、聯邦醫療補助則需增加110億美元。州政府需增加約40億美元的支出。

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華郵報導，川普任命的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近期接受福斯新聞（Fox News）訪問，反對使用這類藥物治療肥胖，指美國人對藥物太上癮。他強調以健康飲食、改善體能及其他方式，對抗肥胖和其他慢性疾病。

將在川普政府領導「聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃服務中心」的奧茲（Mehmet Oz）則支持使用這類藥物減重。他曾說，應盡可能幫想減重者達成目標。奧茲為外科醫生，也曾在電視節目介紹患者使用這類藥物的效果。（編輯：唐佩君）1131127

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