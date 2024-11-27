川普威脅徵關稅 墨西哥總統暗示可能報復

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（中央社墨西哥市26日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天警告美國準總統川普，若對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅，將對彼此經濟造成嚴重後果，並暗示可能會進行報復。

路透社報導，薛恩鮑姆在致川普的信中表示：「一項關稅將引發另一項關稅，直到我們的共同商務面臨風險。」她在記者會上朗讀這封信，並警告關稅將導致兩國的通貨膨脹和失業問題。

薛恩鮑姆說，她還將尋求與川普通話，並致函加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。

川普將於明年1月20日上任，他昨晚表示，將對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%關稅，直到這兩個國家加強打擊芬太尼等毒品及跨境移民問題。

截至今年9月，墨西哥是美國的最大貿易夥伴，占總貿易量的15.8%；其次是加拿大，占13.9%。美國也是墨西哥的最大貿易夥伴。

薛恩鮑姆說，不斷提高跨境關稅「有什麼意義？」她強調，這些關稅將對在墨西哥設廠的美國汽車製造商造成特別大的打擊，像是通用汽車（General Motors）和福特（Ford）。

墨西哥汽車業是當地最重要的製造業部門，占製成品出口總值超過35%。美國仍然是墨西哥製汽車的主要出口目的地，最多有79%的汽車運往美國。

墨西哥占北美所有汽車產量近25%。

課徵關稅可能違反美墨加貿易協定（USMCA），這是3國在川普第一次執政時期於2020年簽署的貿易協定。

薛恩鮑姆說，墨西哥政府已經表明，墨西哥願意協助美國對抗芬太尼氾濫問題，且邊境移民被捕人數已經下降，移民車隊也不再抵達美墨邊境。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1131127