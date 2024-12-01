逾100國力挺塑膠生產設上限 釜山談判進入倒數

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（中央社釜山1日綜合外電報導）各國談判代表為達成全球塑膠公約以遏制塑膠汙染，將在預定會議最後一天進行激烈辯論。超過100個支持限制塑膠生產的國家，將對決少數希望公約只專注於處理廢棄物的產油國。

釜山會議是聯合國環境規劃署（UNEP）政府間談判委員會第5輪會議（Intergovernmental Negotiating Committee, INC-5）、也是最後一輪談判，會議預計將於今天結束，希望達成具法律約束力的全球塑膠公約，但截至今天早上，最終的全體會議尚未確定時間。

這場談判中期望達成的公約，可能是自2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）以來，最重要的環境保護和打擊溫室氣體排放相關協議。

截至今天，各國在公約基本範疇上仍存在巨大分歧，巴拿馬提出的一項方案獲得超過100個國家支持。這項方案為實現全球塑膠減產目標設立行動步驟，而另一種方案則完全不設生產上限。

部分談判代表透露，截止昨晚，有遠見的國家仍未在其要求上退讓。

歐盟氣候與環境特使阿戈塔（Anthony Agotha）說：「我們有100多個國家抱負遠大。然而，另一方面，少數國家基本上在拖延時間，並未推動進展。」

路透社報導，沙烏地阿拉伯等少數石化製品生產國強烈反對針對塑膠生產的措施，並試圖利用程序性策略來拖延談判。

沙烏地阿拉伯並未立即置評。

根據英國環境顧問公司Eunomia，中國、美國、印度、韓國和沙烏地阿拉伯是2023年全球5大主要聚合物生產國。

法新社報導，法國今天指責少數國家阻礙談判，妨礙達成全球首個遏制塑膠汙染的公約。

法國能源部副部長吉維內（Olga Givernet）對記者說：「我們也擔心所謂志同道合國家的持續阻礙。」她指的是一群主要由產油國組成的國家。

將近200個國家的代表目前在釜山這座港口城市就遏制塑膠汙染的協議進行談判，目前所剩的談判時間不多。

吉維內表示：「對我們來說，達成一項能減少塑膠汙染的雄心勃勃公約，仍然是法國的首要任務。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1131201