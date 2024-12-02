德國外長訪北京前 指責中國威脅歐洲和印太和平

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（中央社柏林1日綜合外電報導）德國外交部長貝爾伯克在對北京進行訪問前，指責中國在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中提供武器，威脅歐洲和印太地區和平。

路透社報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）於正式訪問北京前在聲明中說：「作為聯合國安全理事會常任理事國，中國非但沒有承擔起世界和平和穩定之責，反而藉由對俄羅斯提供經濟和武器援助，違背我們歐洲的核心利益。」

她下週前往中國，將與中國外交部長王毅會面，共商烏克蘭戰爭等議題。

貝爾伯克指出：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭進行的殘酷戰爭是對我們和平的直接威脅。我也將告訴北京，我們不能夠輕易地在我們對中國的關係當中忽視這一點。」

她強調，烏克蘭戰爭凸顯歐洲和亞洲安全如何密不可分。

貝爾伯克說：「如果北韓派兵、交付武器對抗烏克蘭，而且俄羅斯支持平壤核計畫，那麼這危及到這裡和印太地區和平。」

她表示，作為歐洲最大經濟體，德國捍衛自己的利益，一如中國捍衛自己的利益一樣。

貝爾伯克指出，在經濟、氣候、安全政策上奉行「盡可能合作，必要時自主」，並強調柏林不會對其他國家違反國際規則傷害德國和歐洲產業的作為視若無睹。（譯者：何宏儒）1131202