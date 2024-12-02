俄羅斯潛艦據報現蹤菲經濟海域 小馬可仕稱令人擔憂

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（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，南海菲律賓專屬經濟區（EEZ）據報出現1艘俄羅斯潛艦，「令人非常擔憂」。

路透社報導，菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天引述安全消息人士的話指出，1艘俄羅斯攻擊潛艦上週在菲律賓專屬經濟區內浮出水面。

小馬可仕對記者說：「任何對於西菲律賓海（West Philippine Sea）、我們的專屬經濟區，以及我們（領海）基線的入侵，都令人非常擔憂。」

小馬可仕未進一步說明這艘據報出現的潛艦，但表示他會讓軍方來討論此事。

路透社無法立即證實這項報導，菲律賓海軍發言人未立即回應置評請求，也未能立即聯繫到俄羅斯駐馬尼拉大使館就此評論。

2022年，就在俄羅斯入侵烏克蘭的前幾日，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問北京並宣布與中國建立「無上限」的夥伴關係。俄中兩國今年7月在南海舉行海軍實彈演習。

過去一年，馬尼拉和北京之間因南海主權聲索，緊張升高。

2013年1月，馬尼拉將中菲南海爭議提交國際仲裁，2016年7月，設於海牙的常設仲裁法院裁決，中國用以聲索南海主權的九段線在國際法之下不具效力，但北京方面拒絕接受這項裁決。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1131202