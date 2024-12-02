全球塑膠公約談判未達協議 聯合國仍稱有重要進展

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（中央社釜山2日綜合外電報導）聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）執行長安德森今天堅稱，儘管具里程碑意義的「全球塑膠公約」談判因未達協議而破裂，但並非一事無成，仍取得了重要進展。

安德森（Inger Andersen）告訴法新社：「顯然不是完全失敗。」他說，2022年制定的兩年時間表「非常雄心勃勃」。

安德森說：「我們確實取得了非常、非常好的進展。」

近200個國家11月25日起在韓國釜山進行為期一週的談判，目標是達成世界上第一個具法律約束力的全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）。

這是聯合國環境規劃署（UNEP）政府間談判委員會第5輪會議（Intergovernmental Negotiating Committee, INC-5）、也是最後一輪談判。

超過90%的塑膠沒有回收利用，每年有數以百萬計公噸塑膠垃圾棄置在環境中。

但今天清晨，談判代表承認未能解決圍繞條約目標的嚴重分歧。

數十個「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition）國家尋求達成協議，針對新生產塑膠，以及逐步淘汰某些化學品和一次性塑膠產品的限制訂定目標。

但沙烏地阿拉伯和俄羅斯等所謂「志同道合集團」（Like-Minded Group）國家強烈反對，堅持文本內不應提及有關生產的內容。

「志同道合集團」主要是石油生產國，提供用於製造塑膠的化石燃料。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131202