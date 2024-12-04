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日本東京都府擬開放職員週休三日 有望2025年4月上路

2024/12/4 13:35（12/4 13:52 更新）
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圖為東京都政府大樓。（圖取自pakutaso圖庫）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本東京都知事小池百合子昨天在施政演說中表示，2025年4月起將實施都政府職員能自行選擇的「週休三日」制度，希望能支持職員兼顧育兒與工作。

日本「每日新聞」報導，除了部分部門之外，東京都政府已經開放職員在4週總工時155小時不變的情況下，能彈性上下班時間。

現行的制度是每4週能挑選1次平日當作週休日，到了2025年4月之後，這種措施將擴大實施到每週1次。

小池昨天在都議會的例會發表施政演說時，宣布將啟動一項推動女性能在職場發光發熱的計畫，其中一環是實施週休三日，以及讓小孩為小學三年級以下的職員，每天最多能縮短2小時工時。

「朝日新聞」報導，東京都政府預計2025年在都議會召開第一次例會時，提出相關條例修正案。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1131204

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