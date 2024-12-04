日本東京都府擬開放職員週休三日 有望2025年4月上路
2024/12/4 13:35（12/4 13:52 更新）
（中央社東京4日綜合外電報導）日本東京都知事小池百合子昨天在施政演說中表示，2025年4月起將實施都政府職員能自行選擇的「週休三日」制度，希望能支持職員兼顧育兒與工作。
日本「每日新聞」報導，除了部分部門之外，東京都政府已經開放職員在4週總工時155小時不變的情況下，能彈性上下班時間。
現行的制度是每4週能挑選1次平日當作週休日，到了2025年4月之後，這種措施將擴大實施到每週1次。
小池昨天在都議會的例會發表施政演說時，宣布將啟動一項推動女性能在職場發光發熱的計畫，其中一環是實施週休三日，以及讓小孩為小學三年級以下的職員，每天最多能縮短2小時工時。
「朝日新聞」報導，東京都政府預計2025年在都議會召開第一次例會時，提出相關條例修正案。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1131204
延伸閱讀週休3日公民提案 人事行政總處3原因不予參採北市提醒雇主尊重員工離線權 勞基法可罰加班冰島帶頭實驗週休3日 歐洲國家掀工時革命風潮法國部會試行每週工作4日 總工時不變效果恐不彰加班費5大違法樣態 強迫換補休、未滿1小時不給錢
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。