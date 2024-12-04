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南韓國防部長金龍顯聲明致歉：已向總統請辭、戒嚴風波責任在我
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美駐韓使館稱局勢仍不穩 暫停常規領事服務

2024/12/4 16:57
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（中央社首爾4日綜合外電報導）美國駐韓大使館今天表示，韓國總統尹錫悅昨晚戒嚴引發強烈反彈，儘管在國會通過要求撤銷後已解嚴，韓國「局勢仍不穩」，大使館也取消常規領事服務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在首爾的美國大使館發布旅行警告，敦促在韓旅遊的美國人謹慎行事，避免前往示威地區。

美國大使館在旅遊警告中說：「即便原本是和平的示威也可能變成對抗，並升級為暴力衝突。」

美國大使館也表示，4日取消為美國公民與簽證申請人提供的所有「常規領事服務」。

韓國從昨夜到今天發生動盪後，美、英、中等國都敦促在韓國旅行的公民應謹慎。

駐韓美軍發言人也表示，他們敦促駐韓美國軍事人員應避免非必要旅行，並盡量避開群眾。

唐納上校（Col. Ryan Donald）告訴CNN，部隊維安級別沒有因安全局勢而調整，但敦促駐韓美軍人員僅從事必要的外出，直到進一步通知。

唐納表示，駐韓美軍高層也敦促駐韓人員避開任何可能發生抗議的地點，並遠離首爾與周邊的韓國政府辦公處所。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1131204

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尹錫悅
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