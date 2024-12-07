捷克聖尼古拉節 天使惡魔上街獎勵與嚇唬孩子

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（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）捷克在每年聖尼古拉節（Mikuláš）前夕舉辦傳統慶祝活動，例如裝扮成「聖尼古拉」，和代表善良的「天使」（anděl）、代表邪惡的「惡魔」（čert）現身在大街上，詢問孩子過去一年的表現並給予獎懲。

這位傳說中的「聖尼古拉」是一位主教，以善良的品格聞名，約公元300年出生於羅馬帝國的米拉（Myra），也就是今日的土耳其。隨著時間推移，歐洲大部分地區都將聖尼古拉視為守護聖人，並舉辦紀念活動。在捷克，每年12月6日為聖尼古拉節，而據聞「聖誕老人」的起源就是受到聖尼古拉的啟發。

在12月5日晚間，戴長白鬍子、穿紅色主教袍「聖尼古拉」會用莊重的語氣問孩子：「你在過去一年裡有沒有聽話？你有沒有做好事？」孩子需要回答這些問題，接著唱一首歌或背一首詩。如果他們表現良好，聖尼古拉會微笑點頭，並指示天使分發糖果或禮物。

如果孩子被認為有調皮的行為，惡魔可能會嚇唬他們，例如發出低沉聲音、搖動鏈條，或給孩子馬鈴薯與煤塊，甚至威脅把孩子裝進袋子帶走。

這些行為只是「增加氣氛」，並不會真的懲罰孩子。最後，聖尼古拉通常會鼓勵孩子改正不足，繼續努力，並祝福他們新的一年表現更好。

家長通常會提前聯繫朋友、鄰居與社區團隊，請他們扮演聖尼古拉、天使和惡魔。有時父母還會提前寫一封信給聖尼古拉，告訴他孩子的優點和需要改進的地方，這樣聖尼古拉能更有針對性地與孩子對話。

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不過，是否應該讓「惡魔嚇唬孩子」的活動環節也在近年受到討論。據捷克媒體Expat.cz報導，心理學家認為，邀戴面具的惡魔嚇唬孩子，並不是一種合適的管教方式。

已籌辦聖尼古拉節活動超過十年維塞利（Samuel Veselý）估計，如今約有1/5的家庭明確要求採取更溫和的方式。「大多數家長更喜歡只在臉上塗抹黑色污漬的惡魔，這種柔化的形象更受歡迎，而不是戴面具的惡魔。」（編輯：韋樞）1131207

「聖尼古拉」是一位主教，以善良的品格聞名，歐洲大部分地區都將聖尼古拉視為守護聖人，並舉辦紀念活動。據說，「聖誕老人」的起源就是受到聖尼古拉的啟發。圖攝於113年12月5日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月7日

捷克民眾戴上白鬍子、穿紅色主教袍以裝扮成「聖尼古拉」（中），和代表善良的「天使」（右）、代表邪惡的惡魔（左），在12月5日晚間現身在地鐵與孩子互動。圖攝於113年12月5日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月7日

捷克民眾在布拉格舊城廣場排隊與代表邪惡的惡魔合影。圖攝於113年12月5日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月7日