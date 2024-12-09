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憂落入極端分子手中 以色列擬摧毀敘利亞戰略性武器

2024/12/9 22:06
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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）敘利亞反抗軍推翻總統阿塞德後，以色列官員今天表示，為防止任何可能出現的威脅，以方將加強空襲鄰國敘利亞存放先進武器的地點，並在當地維持部署「有限」軍隊。

路透社報導，儘管阿塞德（Bashar al-Assad）倒台剷除了以色列宿敵伊朗在該區域發揮影響力的據點，但以蓋達組織（Al-Queda）伊斯蘭主義意識形態為根基的不同反抗軍勢力迅速推進，同樣對區域安全構成風險。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，軍方將「摧毀敘利亞全境的重型戰略性武器，包括地對空飛彈、防空系統、地對地飛彈、巡弋飛彈、長程火箭和岸防飛彈」。

以色列高階官員指出，以軍將在未來幾天持續進行空襲行動。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）則談到，以方無意干涉敘利亞內政，只關心保護以國公民安全。

法新社報導，薩爾在記者會上說，這就是為何「我們攻擊剩餘的化學武器、長程飛彈和火箭等戰略性武器系統，以免它們落入極端主義分子手中」。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1131209

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