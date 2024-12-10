印尼地方選舉 28名選務人員因過勞和心臟病死亡

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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼11月27日舉行地方選舉，內政部副部長比馬表示，截至12月8日共有28名選務人員逝世，其中大部分是死於過勞或心臟病。他補充，與上屆地方選舉有41名選務人員死亡相比，今年死亡人數已減少。

時代報（Tempo）今天報導，比馬（Bima Arya）表示，截至8日已有28名選務人員死亡，「其中大多是因為過勞和心臟病」。

比馬指出，與2020年地方首長選舉相比，2024年擴大規模的地方選舉中，選務人員死亡人數已降低。據他提供的數據，2020年地方首長選舉中，有41名選務人員死亡。

據報導，2024年2月大選期間，共有181名選委會（KPU）兼職人員和72名選舉監督委員會（Bawaslu）兼職人員死亡。

比馬表示，雖然今年地方選舉選務人員死亡人數減少，但仍須採取相關措施減少選務人員過勞死。

印尼人口高達2.75億，選民人數眾多，且地理位置東西綿延逾5000公里，每舉行全國選舉時，後勤作業不但艱鉅，對人工計票的選務人員還很致命。

他們通常得花數日才能完成計票作業，因此繁重工作是大部分選務人員死亡的主因。

像是印尼2019年首次同步舉行總統與國會選舉時，計票過程造成約6000名選務人員生病，近900人死亡，主要原因是許多人是長者或有健康問題，他們需在高壓環境下長時間工作。（編輯：唐佩君）1131210