民調：波蘭總理圖斯克執政1年 婦女和年輕人最失望

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（中央社記者彭維楀華沙15日專電）根據波蘭英文獨立媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導，執政滿1年的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）政府面臨民眾不滿情緒升高。多項民調顯示，逾半的波蘭受訪者不滿政府的施政表現，尤其婦女和年輕人最失望。

調查顯示，大多數人認為，過去一年中，他們的生活不僅沒有改善反而更糟。

根據波蘭虛擬網（Wirtualna Polska）的調查，51.8%的受訪者對圖斯克政府的表現持負面看法，僅39.3%正面評價。此外，未明確支持執政聯盟或反對派的受訪者中，僅15%對政府表示滿意，高達58%的人不滿。

每日法律公報（Dziennik Gazeta Prawna）和波蘭廣播電台RMF的民調則顯示，51.4%的波蘭人不滿政府表現，39.6%的人持正面看法。不屬於任何陣營的受訪者中，17.4%持正面看法，54.5%持負面評價。

數據顯示，婦女和年輕人受訪者對圖斯克政府的支持度最低。僅33%的女性正面看待政府的表現，男性的正面評價為47%。在18至29歲的年輕人中，僅17%正面評價政府，而老年群體中的正面評價高達47%至57%。顯示婦女和年輕選民的失望情緒尤為強烈。

這些不滿情緒可能與政府未能兌現在競選中作出的兩大關鍵承諾有關—結束幾乎全面禁止的墮胎法和改善LGBT+權益。這些承諾在選舉期間成功激發了年輕選民和婦女的投票熱情，但在執政1年後，承諾卻未能兌現。

民眾對自身生活水準的評價也不樂觀。在超級快報（Instytut Badan Pollster）與一家波蘭市場研究與民意調查機構Pollster的聯合調查中，44%的受訪者表示，圖斯克上任後，他們的生活變得更糟，僅有14%的人認為生活有所改善，另有36%的人表示生活沒變化。

波蘭國家研究機構CBOS（Centrum Badania Opinii Społecznej）的調查數據顯示，2024年11月，自稱支持圖斯克政府的波蘭人比例為34%，自稱是反對者高達40%。這一趨勢與今年2月的情況形成鮮明對比，當時有41%的人表示支持政府，34%的人自稱反對政府。

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圖斯克政府面臨的批評不僅來自未能落實100天內實施100項改革的承諾，還有來自波蘭的經濟壓力。波蘭的通膨率在2024年達到歐洲最高，特別是在政府解除部分能源價格凍結後，這一變動進一步加劇民眾的不滿。

雖然圖斯克領導的執政聯盟在政策和社會問題上面臨批評，但民調顯示，其公民聯盟（KO）的支持率仍穩定在34%左右，超過主要反對黨法律與正義黨（PiS）的31%；然而，圖斯克的執政盟友「第三條道路」和左翼的支持率分別下降至9%和7%。同時，右翼的「聯邦」（Konfederacja）黨派支持率上升達到13%，表明右翼勢力的支持度正在增長。（編輯：韋樞）1131216