印尼監獄服刑14年 菲籍死囚維羅索18日將返國

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）菲籍女子維羅索14年前因攜帶毒品在印尼被判死刑，經印尼與菲律賓兩國協商，印尼當局晚間會把維羅索移交給菲律賓大使館，接著她將搭18日凌晨的班機返國。早前，維羅索曾表示，能返國是個「奇蹟」。

菲律賓籍女子瑪麗珍．維羅索（Mary Jane Veloso）2010年因攜帶一只藏有海洛因的手提箱在印尼被捕，因毒品罪遭判死刑。但她始終堅稱自己無罪，供稱是被招募到印尼擔任家務勞工，不知道招募者交給她的行李箱中藏有毒品。

維羅索的案件在菲律賓、印尼和國際上引發廣泛關注與同情，認為她是人口販運受害者。維羅索原訂於2015年處決，行刑前意外獲暫緩執行。

維羅索15日已從日惹（Yogyakarta）監獄被轉移至雅加達一所女子監獄。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部今天發布新聞稿表示，移民和懲教機構傍晚將會把囚犯維羅索移交給菲律賓駐印尼大使館代表。

維羅索預計今晚會前往雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），搭乘18日凌晨0時5分的班機返回馬尼拉。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11月曾表示，經逾十年的外交努力及與印尼政府協商，最終將維羅索帶回菲律賓。

小馬可仕指出，維羅索的經歷引發許多人共鳴，「一位陷入貧窮的母親，做出一個絕望的選擇，改變了她的人生軌跡。雖然根據印尼法律被追究責任，但她仍然是受害者。」

今年39歲的維羅索育有兩子，自被捕以來，已在印尼服刑14年。日前，她向媒體表示，能夠回家對她而言是個「奇蹟」。

維羅索說：「近15年來，我與孩子和父母分開，無法看到孩子長大，希望能有機會照顧孩子，並親近我的父母。」

由於菲律賓沒有死刑，因此維羅索返國後，確定不需面臨死刑懲罰。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）曾表示，維羅索返國後，是否繼續執行剩餘刑期或給予赦免，將由菲律賓政府決定。（編輯：陳承功）1131217