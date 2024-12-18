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聯準會召開政策會議 外界估將再次降息

2024/12/18 03:38
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天舉行今年最後一次政策會議，外界高度預期聯準會將再次降息，並預估決策官員將釋出明年放慢降息步調的訊號。

法新社報導，聯準會（Fed）於美東時間上午10時30分召開為期2天的政策會議，待明天會議結束後將公布利率決定。

這是聯準會在總統拜登（Joe Biden）於明年1月20日卸任前，最後一次舉行政策會議。

分析家預估，美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，他的第2個任期將出現重大政策變化，對新一年的貨幣政策也將會產生連鎖反應。

金融市場分析家和交易者目前高度預期，聯準會將於明天宣布降息1碼（0.25個百分點），為勞動市場提供支持。

美國銀行（Bank of America）經濟學家寫給投資人的信中說道：「聯準會可能在12月會議中，將（聯邦）資金利率目標區間調降25個基點至介於4.25%和4.5%。」

聯準會除了宣布利率決策，還將公布最新經濟預測。許多分析師預期，決策官員將稍微下修明年預計降息的次數。（譯者：洪啓原）1131218

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