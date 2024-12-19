通膨攀升 英國央行維持利率4.75%不變

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）隨著通膨攀升，英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）今天決議維持基準利率4.75%不變，未跟進美國聯邦準備理事會（Fed）的降息行動。

法新社報導，英國央行總裁貝里（Andrew Bailey）在聲明稿中說：「自夏天以來2度降息之後，我們今天決議維持利率不變。」

貝里在決策會議後說：「我們必須確保持續實現2%的通膨目標。」本週出爐的數據顯示，英國年通膨率攀至2.6%。

就在英國央行一如外界預期維持利率不變的前一天，美國聯準會決議降息1碼，並示意明年降息次數將減少。

歐洲中央銀行上週決議降息，日本央行則是在今天宣布按兵不動。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）表示，儘管英國央行維持利率不變，對英國民眾帶來壓力，但她支持英國央行的最新決定。

里夫斯今天說：「我知道（英國）家庭仍為高物價所苦…我們希望把錢放進工作者的荷包裡，但這只在通膨持穩的時候才有可能，所以我全力支持英國央行達到這個目標。」（譯者：劉淑琴）1131219