美倍增敘利亞駐軍 打擊伊斯蘭國組織

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）五角大廈今天指出，美國今年稍早將派駐敘利亞的軍隊人數倍增至2000人左右，作為打擊聖戰士組織伊斯蘭國（IS）的行動一環。

法新社報導，華府多年來稱在敘利亞派駐約900名軍事人員，作為國際打擊伊斯蘭國的行動一部分；這個組織曾占據敘利亞和鄰國伊拉克廣大領土，後來在美國領軍的空襲支援下，遭敘利亞本地武裝組織打敗。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）告訴媒體，目前「約有2000名美軍駐守敘利亞」，至少已數月之久。

賴德說：「新增的人數…被視為臨時部隊，目的在支援擊敗伊斯蘭國的任務，支援長期部署在當地的部隊。」

華府多年來定期發動攻擊和突襲，以防範伊斯蘭國組織死灰復燃，並表示目前在伊拉克部署約2500名美軍。

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不過，自敘利亞反抗軍發動閃電攻擊導致阿塞德（Bashar al-Assad）政府本月稍早垮台並掌控國家以來，美國對之前敘利亞和俄羅斯空防區域加強攻擊。

敘利亞反抗軍12月8日占領首都大馬士革（Damascus），當天華府宣布攻擊超過75處伊斯蘭國目標，美軍中央司令部（US Central Command）表示，此舉目的是確保伊斯蘭國「無法趁眼前局勢在敘利亞中部進行重建」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1131220