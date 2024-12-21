加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新財劃法試算分配雙冠 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍
首頁 / 國際

日本老闆堅持1碗拉麵290日圓 創業近半世紀未漲價

2024/12/21 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）日本萬物齊漲，大城市一碗拉麵要價1000日圓並不罕見，但在福岡縣擁有9家分店的拉麵店老闆，創業至今48年始終堅持一碗拉麵只賣290日圓，背後有他堅信的一套特殊經營哲學。

日媒現代BUSINESS日前報導，日本人現在面對午餐外食費，已到了必須做好花1000日圓心理準備的時代，但在福岡縣內擁有9間拉麵店的昭和食品工業公司，從1976年開設第一家拉麵店以來，至今堅持提供一碗290日圓（約新台幣60元）的拉麵。

這家公司的社長澄川誠受訪時說，或許在其他地方有所不同，但對福岡人來說，拉麵就是日常生活的食物，「如果價格提高，就會變成只能偶爾吃的特別食物，所以價格實惠很重要」。

澄川說，日本目前一本週刊少年Jump售價大約300日圓，「我希望讓大家能用像每週輕鬆買一本漫畫週刊的感覺來享用拉麵」。

看到福岡不少拉麵店業者面對成本上漲，不得不調漲拉麵售價，讓吃一碗拉麵變得愈來愈不輕鬆，澄川有自己的特殊看法。

他說，「首先，因為成本上漲就提高售價是錯誤的，成本與售價並無因果關係，售價是由顧客（市場）決定，如果只是因為成本上漲就提高售價，我認為這樣做很任性」。

雖然澄川說「成本與售價無因果關係」，但如果成本增加，每碗麵的獲利無疑就會減少，讓人好奇如何在經營上進行控制。

澄川說，每碗麵的獲利當然會減少，但如果增加銷售量，就能提升獲利，「如果其他店漲價，我們就算什麼都不做，顧客也會增加」。

他說，現在是物價上漲但薪水幾乎沒有增加的時代，「漲價造成顧客數量減少是理所當然的事，而我們光是沒有改變售價，不知不覺間已經沒有對手了」。

不漲價並非意味著沒有變化，澄川說，「雖然表面上始終維持290日圓，但實際上是降價，因為從沒有消費稅的時代就是290日圓，就算後來消費稅變成3%，再逐步調漲到5%、8%到現在的10%，我們還是賣290日圓，所以從消費稅方面來看實際上是變便宜了」。

澄川說，之所以持續提供290日圓的拉麵，不僅是為了公司獲利，還包括社會貢獻的意義。

他說，現在午餐外食每人大約要花700日圓到800日圓，稍微不注意就會超過1000日圓，而到他們的店裡吃一餐大約400日圓，「如果每週兩次把800日圓中餐換成吃我們的拉麵，每個月大約可以省下3000日圓，這筆錢拿去做其他的事，就能促進人們與社會的富裕」。（譯者：黃名璽）1131221

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：